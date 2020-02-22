Февраль 22nd, 2020

Киркоров тратит на наряды более миллиона долларов в год.

Филлип Киркоров давно уже пользуется славой экстравагантного и эпатажного певца. Он создает сценические образы,которые надолго запоминаются зрителю. Это часть его работы и на это он тратит не маленькие суммы.

Но никто не мог и предположить ,что расходы на костюмы достигают такого масштаба.

Личный стилист артиста рассказал в одном из интервью,что Киркоров тратит на одежду более миллиона долларов в год.

Арсен Айрапетов рассказал, что у артиста есть несколько гардеробных. В одной из них – актуальные модели, а в двух других – старые. «В одной собраны коллекции 3–6-летней давности, в другой – 6–7-летней – и до победного. А есть современные вещи, которые «живут» в квартире», – рассказал мужчина.

Филиппу Киркорову сложно расставаться с одеждой, поэтому он и продает то, что не носит. Да и как можно отдать по дешевке то, что куплено за 10 тысяч долларов? Общая площадь его гардеробных комнат оценивается в 1250 квадратных метров, причем больше всего места занимают именно «засвеченные» образы. Всего же в коллекции более 900 тысяч вещей.