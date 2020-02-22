Февраль 22nd, 2020

Ким Кардашьян сделала фото в магазине Роберто Кавалли

Ким Кардашьян держит своих поклонников в курсе текущих событий своей жизни. Каждый день у нее происходит что-то интересное и каждый день она с удовольствием рассказывает об этом.

Вчера Ким посетила шоу-рум Роберто Кавалли и ,судя по количеству примерок,готовиться очередное торжество,на котором должна блистать Кардашьян.

На фото видно рабочий процесс по выбору наряда. Ким босиком примеряет очередной шедевр маэстро и ,похоже,он ей нравиться.

Возможно,вскоре,поклонники увидят Ким Кардашьян в этом платье и в вечернем макияже.Но ,пока,это только примерка.