Февраль 22nd, 2020

Кети Перри потреяла сознание во время съемок телешоу

Известная американская певица Кэти Перри, которая показала архивные фото с помолвки, на днях потеряла сознание прямо во время съемок шоу American Idol, членом жюри которого она является. Выяснилось, что в помещении, где проходили съемки нового выпуска проекта, произошла утечка газа.

Судьи шоу Кэти Перри, Люк Брайан и Лайонел Ричи были вынуждены прервать прослушивание из-за утечки газа.

«Ребята, вы чувствуете запах газа? Он довольно интенсивный … У меня немного болит голова», — сказала Кэти Перри, оставляя студию.

Затем Кэти Перри почувствовала себя еще хуже и потеряла сознание из-за утечки газа. «Я чувствую себя нехорошо», — сказала Кэти Перри за секунду того, как упасть на землю. Как певица чувствует себя сейчас — пока неизвестно.