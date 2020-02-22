Февраль 22nd, 2020

Кайли Дженнер назвали плохой матерью

Младшая из сестер Кардашьян,как и Ким,активно ведет свой блог в Инстаграм. В поле зрения фанов регулярно попадает все,что происходит в жизни красвицы.

Ни для кого не секрет,что такая несложная работа приносит огромный доход блогершам. Нужно только позаботиться о размещении рекламы на своей странице.

Именно из-за этого Кайли Дженнер получила массу упреков от поклонников.

Все дело в том,что она разместила фото со своей двухлетней дочерью,которая одета в огромные серьги. Многие тут же начали писать в комментариях,что такие украшения не только неуместны на ребенке,но и опасны. И что Дженнер ,ради рекламы,пренебрегает безопасностью дочери.

Примечательно,что часто такие же обвинения слышит и старшая сестра Кардашьян. Ведь она позволяет своей дочке пользоваться декоративной косметикой.