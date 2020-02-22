Кайли Дженнер назвали плохой матерью

Младшая из сестер Кардашьян,как и Ким,активно ведет свой блог в Инстаграм. В поле зрения фанов регулярно попадает все,что происходит в жизни красвицы.
Ни для кого не секрет,что такая несложная работа приносит огромный доход блогершам. Нужно только позаботиться о размещении рекламы на своей странице.
Именно из-за этого Кайли Дженнер получила массу упреков от поклонников.
Все дело в том,что она разместила фото со своей двухлетней дочерью,которая одета в огромные серьги. Многие тут же начали писать в комментариях,что такие украшения не только неуместны на ребенке,но и опасны. И что Дженнер ,ради рекламы,пренебрегает безопасностью дочери.
Примечательно,что часто такие же обвинения слышит и старшая сестра Кардашьян. Ведь она позволяет своей дочке пользоваться декоративной косметикой.
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