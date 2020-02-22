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Газовая война: США будут жестко вытеснять РФ с рынка

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Эксперты оценили стратегию США по вытеснению российского газа



Мягкая зима, замедление темпов экономического роста, а также распространение коронавируса создают проблемы со сбытом СПГ. В этой ситуации Америка пойдет на любые методы вытеснения с рынков РФ, предвидят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. В частности, США может ввести санкции на покупателей газа из российских трубопроводов.

У Америки между тем большие планы на экспорт СПГ в этом году. В 2020 году, согласно данным управления по энергетической информации минэнерго США, страна собиралась увеличить экспорт ресурса до 67,2 млрд кубометров, а в 2021 году — до 79,5 млрд кубометров.

По данным Thomas Reuters, в 2019 году Вашингтон поставил за рубеж 36,65 млн тонн сырья и 8 млн тонн за начало 2020 года.

Вашингтон будет всячески пытаться давить санкциями, стараясь ограничить поставки российского газа в Европу, как он уже пытался делать в прошлом году, пытаясь оказать влияние на компании, занятые в строительстве проекта «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», уверен эксперт.

США будет использовать открыто аргументы политического характера, чтобы продвигать свой товар на европейском рынке, — отмечает аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.

По мнению старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, атаки со стороны США будут идти одновременно с двух сторон. Так, Америка не успокоится на уже введенных ограничениях против «Северного потока — 2». Следующий этап — это угроза введения санкций в адрес стран-покупателей газа, который пойдет по «Северному потоку — 2». Такая возможность уже широко обсуждается, отмечает он.

Также США будет «давить» на страны риторикой против агрессивной России. В частности, призывать отказаться от российского газа Трамп будет Польшу, страны Балтии и даже Турцию.

Американский СПГ будут продавать под эгидой «обеспечения энергетической безопасности Европы», резюмируют аналитики.

Category: Новости, Россия, США ﻿
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