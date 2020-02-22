Февраль 22nd, 2020

Финский фотограф сделал фото медвежат, которые танцуют в лесу

Учитель физкультуры Валттери Малкахайнен (Valtteri Mulkahainen) из Соткамо, Финляндия, много свободного времени уделяет фотографии. В течение последних 6 лет Валттери снимает дикую природу своей страны, запечатлев за это время множество магических моментов. И это история об одном из них.









3 июня 2013 года Valtteri планировал исследовать финскую тайгу в окрестностях города Мартинсельконен. Осматривая местность, мужчина заметил, что на поляне появилась медведица с несколькими маленькими детёнышами.

«Детёныши вели себя как маленькие дети, — рассказал Валттери. — Они играли и даже немного по-дружески дрались. Я чувствовал, будто бы нахожусь на детской площадке возле своего дома, на которой резвились маленькие дети. Вот каким оббразом они напомнили мне маленьких детей. В какой-то момент трое из них встали на задние лапы и начали толкать друг друга. Казалось, будто бы они танцуют в кругу.» Валттери находился в убежище в 50 метрах от очаровательного экшена и имел прекрасный вид. «Я фотографировал детенышей с медведицей весь вечер и всю ночь», — говорит он.









В Финляндии вы можете практически везде повстречать медведей, кроме Аландских островов. Большинство из них живут в восточной части страны и в Лапландии, однако также люди регулярно наблюдают этих величественных существ в южных и западных районах. Эти детёныши лишний раз нам успешно доказали, что медведи проворные и сильные. Они очень эффективно используют передние лапы как для охоты, так и для передвижения. Более того, они очень хорошие пловцы и альпинисты. Однако тот факт, что Валттери удалось получить такие чёткие снимки семьи, действительно впечатляет, поскольку медведи обычно стараются избегать людей. Людям редко удаётся понаблюдать за ними в дикой природе, так как эти животные почти всегда стараются скрыться сразу же после обнаружения нашего присутствия. Острые чувства и способность бесшумно двигаться делают их идеальными животными в этой игре в прятки. Согласно последним оценкам Финского института природных ресурсов, в период сезона охоты 2019-2020 года в лесах Финляндии насчитывалось 2130 медведей.































