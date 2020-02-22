Диетологи рассказали, чем заменить не полезные продукты и приправы — оказалось всему есть замена, а вкусовые качества сохраняться.
Отказ от привычных продуктов в пользу правильного питания – огромный стресс для организма, поэтому в здоровый образ жизни лучше погружаться постепенно, а любимые, но не полезные блюда не исключать, а найти для них вкусную замену.
О том, как это сделать рассказала диетолог Ева Шишова, которая ранее назвала варианты здоровых экспресс-перекусов, на странице в Instagram.
Не нужно сразу в омут с головой, организм будет сопротивляться резким переменам — мы так устроены, и вы все можете бросить уже через неделю. Погружайтесь в мир ЗОЖ и ПП плавно.
Начните с альтернатив вашим привычным продуктам, не исключайте ничего, просто замените. Если вы сделаете такие замены на 1-2 месяца, то однозначно вас покинут 2-4-5 кг, и вы сами не заметите, как это случится!
Здоровые заменители неполезных продуктов:
Майонез — натуральный йогурт с соевым соусом, зеленью и лимонным соком
Кетчуп — томатная паста с горчицей и приправами
Сметана — натуральный йогурт
Фруктовый йогурт — натуральный йогурт с фруктами
Белый хлеб — зерновой/ржаной/хлебцы
Поваренная соль — морская крупная солью
Сахар — подсластитель 0 калорий
Рафинированное масло — любое не рафинированное
Конфеты/печенье — фрукты, сухофрукты, батончики из них или из протеина
Шоколад молочный — шоколад горький⠀
Сыр — сыр низкой жирности
Колбаса — подкопченая говядина или курица
Белый рис — рис пропареный/дикий/бурый/красный/смесь
Макароны — цельнозерновые макароны
Гарнир — 50/50 (гарнир/овощи)
Свинина/баранина — птица/говядина/рыба
Фисташки/арахис — не жареные орешки
Приправы Магги/Кнор — перец и травы
Жарка – тушение
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