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Диетологи рассказали, чем заменить не полезные продукты и приправы


Диетологи рассказали, чем заменить не полезные продукты и приправы — оказалось всему есть замена, а вкусовые качества сохраняться.

Отказ от привычных продуктов в пользу правильного питания – огромный стресс для организма, поэтому в здоровый образ жизни лучше погружаться постепенно, а любимые, но не полезные блюда не исключать, а найти для них вкусную замену.

О том, как это сделать рассказала диетолог Ева Шишова, которая ранее назвала варианты здоровых экспресс-перекусов, на странице в Instagram.

Не нужно сразу в омут с головой, организм будет сопротивляться резким переменам — мы так устроены, и вы все можете бросить уже через неделю. Погружайтесь в мир ЗОЖ и ПП плавно.

Начните с альтернатив вашим привычным продуктам, не исключайте ничего, просто замените. Если вы сделаете такие замены на 1-2 месяца, то однозначно вас покинут 2-4-5 кг, и вы сами не заметите, как это случится!

Здоровые заменители неполезных продуктов:

Майонез — натуральный йогурт с соевым соусом, зеленью и лимонным соком

Кетчуп — томатная паста с горчицей и приправами

Сметана — натуральный йогурт

Фруктовый йогурт — натуральный йогурт с фруктами

Белый хлеб — зерновой/ржаной/хлебцы

Поваренная соль — морская крупная солью

Сахар — подсластитель 0 калорий

Рафинированное масло — любое не рафинированное

Конфеты/печенье — фрукты, сухофрукты, батончики из них или из протеина

Шоколад молочный — шоколад горький⠀

Сыр — сыр низкой жирности

Колбаса — подкопченая говядина или курица

Белый рис — рис пропареный/дикий/бурый/красный/смесь

Макароны — цельнозерновые макароны

Гарнир — 50/50 (гарнир/овощи)

Свинина/баранина — птица/говядина/рыба

Фисташки/арахис — не жареные орешки

Приправы Магги/Кнор — перец и травы

Жарка – тушение

Category: Наука, Новости ﻿
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