Февраль 22nd, 2020

Диетологи рассказали, чем заменить не полезные продукты и приправы



Диетологи рассказали, чем заменить не полезные продукты и приправы — оказалось всему есть замена, а вкусовые качества сохраняться.



Отказ от привычных продуктов в пользу правильного питания – огромный стресс для организма, поэтому в здоровый образ жизни лучше погружаться постепенно, а любимые, но не полезные блюда не исключать, а найти для них вкусную замену.

О том, как это сделать рассказала диетолог Ева Шишова, которая ранее назвала варианты здоровых экспресс-перекусов, на странице в Instagram.



Не нужно сразу в омут с головой, организм будет сопротивляться резким переменам — мы так устроены, и вы все можете бросить уже через неделю. Погружайтесь в мир ЗОЖ и ПП плавно.



Начните с альтернатив вашим привычным продуктам, не исключайте ничего, просто замените. Если вы сделаете такие замены на 1-2 месяца, то однозначно вас покинут 2-4-5 кг, и вы сами не заметите, как это случится!



Здоровые заменители неполезных продуктов:



Майонез — натуральный йогурт с соевым соусом, зеленью и лимонным соком



Кетчуп — томатная паста с горчицей и приправами



Сметана — натуральный йогурт



Фруктовый йогурт — натуральный йогурт с фруктами



Белый хлеб — зерновой/ржаной/хлебцы



Поваренная соль — морская крупная солью



Сахар — подсластитель 0 калорий



Рафинированное масло — любое не рафинированное



Конфеты/печенье — фрукты, сухофрукты, батончики из них или из протеина



Шоколад молочный — шоколад горький⠀



Сыр — сыр низкой жирности



Колбаса — подкопченая говядина или курица



Белый рис — рис пропареный/дикий/бурый/красный/смесь



Макароны — цельнозерновые макароны



Гарнир — 50/50 (гарнир/овощи)



Свинина/баранина — птица/говядина/рыба



Фисташки/арахис — не жареные орешки



Приправы Магги/Кнор — перец и травы



Жарка – тушение