Британские диетологи определили какие продукты негативно действуют на волосы, а какие нет. Они рекомендуют определенным образом откорректировать рацион.



Чтобы сохранить густые и красивые волосы, желательно исключить из рациона некоторые продукты или существенно снизить их потребление, утверждают медики.

Как отмечают врачи-диетологи, чтобы сохранить свои волосы, стоит отказаться от употребления тунца, морского окуня, рыбы-меч, поскольку в них содержится наибольшее количество ртути.

Также отрицательно на волосы действует пастеризованное молоко. Оно увеличивает количество кожного сала.

Вместо газированных напитков лучше пить натуральные соки, уверяют медики.

Стоит также отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, а именно от белого хлеба, попкорна, хлопьев и готовых завтраков, а также шоколада и печенья.

С осторожностью стоит употреблять также яичные желтки, сливочное масло, сыры, печень, сливки. В этих продуктах содержится витамин А, который в большом количестве может сделать волосы тонкими и безжизненными