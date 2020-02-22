Британские диетологи определили какие продукты негативно действуют на волосы, а какие нет. Они рекомендуют определенным образом откорректировать рацион.
Чтобы сохранить густые и красивые волосы, желательно исключить из рациона некоторые продукты или существенно снизить их потребление, утверждают медики.
Как отмечают врачи-диетологи, чтобы сохранить свои волосы, стоит отказаться от употребления тунца, морского окуня, рыбы-меч, поскольку в них содержится наибольшее количество ртути.
Вместо газированных напитков лучше пить натуральные соки, уверяют медики.
Стоит также отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, а именно от белого хлеба, попкорна, хлопьев и готовых завтраков, а также шоколада и печенья.
С осторожностью стоит употреблять также яичные желтки, сливочное масло, сыры, печень, сливки. В этих продуктах содержится витамин А, который в большом количестве может сделать волосы тонкими и безжизненными
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