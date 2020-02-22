Февраль 22nd, 2020

Австралийские ученые доказали, что западная диета вредна для мозга

В Австралии ученые провели эксперимент, который показал, что так называемая западная диета, которая предусматривает потребление в больших количествах мяса, яиц, жареной и соленой пищи, хлеба, жирных молочных продуктов, сладких десертов и напитков, чипсов и прочего, вредит функциям головного мозга.

Результаты работы, опубликованные в журнале Лондонского королевского общества, показывают, что частое потребление вредной пищи способно быстро приучить к перееданию даже сторонников здорового образа жизни, которые следят за своим весом.

В эксперименте принимали участие 110 стройных и здоровых студентов в возрасте от 20 до 23 лет, которые обычно придерживались правильного рациона и не позволяли себе лишнего. Их поделили на две группы: первая питалась как всегда, а вторая в течение недели сидела на «западной диете». В начале и в конце недели испытаний добровольцы уже после еды проходили тесты на запоминание слов.

Кроме этого, молодых людей просили оценить, насколько сильно они хотят съесть еще что-нибудь сладкое (предлагались различные сухие завтраки: обработанные хлопья, шоколадные колечки и так далее). Потом у них спрашивали, понравилась ли им еда. Участники группы, которые семь дней питались по западной модели, не только хуже прошли тест на память, а и забывали, что недавно поели, и им хотелось еще и еще.

Исследователи пришли к выводу, что ожирение у подростков может иметь далеко идущие негативные последствия, если говорить о состоянии мозга, ведь это расстройство пищевого поведения является причиной воспалений в головном мозге.