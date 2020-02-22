Аппарат, разработанный в Израиле, поможет пациентам с коронавирусом в Китае

Доктор Элиэзер Бери, директор департамента респираторной реабилитации в больнице ALYN в Иерусалиме, сообщает, что аппарат CoughSync, разработанный ранее его командой может помочь пациентам с коронавирусом в Китае.

«Аппарат CoughSync — это устройство, которое автоматически удаляет выделения из дыхательных путей у пациентов с принудительной вентиляцией, таких как, например, пациенты с острой вирусной пневмонией или пациенты с острой коронавирусной инфекцией», — сказал Беэри.

«Аппарат подключается к вентиляционной трубке аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) пациента и автоматически работает для стимуляции кашля», — добавил он. «Он удаляет выделения, создавая воздушный поток, подобный тому, который возникает во время естественного кашля».

Беэри говорит, что устройство, которое было разработано задолго до нынешней вспышки коронавируса, неинвазивно (т.е. не связано с повреждением тканей), не имеет осложнений, экономит время для медицинского персонала и сокращает время пребывания пациента на аппарате ИВЛ.