Февраль 22nd, 2020 45 процентов тель-авивских бомжей – русскоязычные репатрианты

Межминистерская рабочая группа, создаваемая по инициативе министерства внутренней безопасности, займется решением проблемы бездомных в южном Тель-Авиве. Ее возглавят представители министерств соцобеспечения и здравоохранения.





Наиболее проблематичной точкой южного Тель-Авива является квартал Неве-Шаанан, примыкающий к Центральному автовокзалу. Помимо бездомных, здесь обитают проститутки и наркоманы. Они также окажутся в поле зрения межминистерской рабочей группы. Решение о ее создании будет окончательно утверждено 23 февраля. Ввиду отсутствия постоянного правительства, рабочая группа пока не получит отдельного финансирования. На данном этапе она займется планированием будущей деятельности.



По сведениям министерства социального обеспечения, около 40 процентов израильских бездомных обитают в южном Тель-Авиве – главным образом, в квартале Неве-Шаанан. На учете соответствующего отдела тель-авивского муниципалитета состоит 1060 человек. Однако реальное число бездомных в городе наверняка выше. На учет муниципальных властей попадают только те, кто обратились к ним за помощью.



87 процентов зарегистрированных в Тель-Авиве бездомных – мужчины, 33 процента страдают психическими расстройствами. 45 процентов из них – репатрианты из бывшего Советского Союза, 57 процентов имеют полное среднее образование и выше. Кроме того, на учете тель-авивского муниципалитета состоят 850 наркоманов. 150 из них — бездомные.





Высокопоставленный источник в министерстве соцобеспечения полагает, что для решения проблемы бездомных необходимо широкое межведомственное сотрудничество. «Министерство соцобеспечения не может в одиночку справиться с этим делом, — заявил он. – Для того, чтобы продвинуться вперед, государство должно подготовить национальную программу действий».



Представитель министерства здравоохранения сообщил, что с начала нынешнего месяца сотрудничество между отделом по оказанию помощи наркоманам и тель-авивским муниципалитетом стало более тесным. 87 бездомных были госпитализированы в специальные учреждения для реабилитации наркоманов. Однако для всех, кому необходима помощь, мест не хватает. Лист ожидания на госпитализацию постоянно растет. Наиболее острый дефицит мест ощущается в отделениях, предназначенных для женщин. По данным министерства здравоохранения, для транссексуалов и женщин, занимающихся проституцией, в соответствующих учреждениях отведено всего 12 мест.



Минздрав также считает нужным перенести один из трех реабилитационных центров, расположенных в Тель-Авиве, в другой город. Лишь 43 процента наркоманов, получающих помощь от местных властей, являются жителями Тель-Авива. В муниципалитеты городов центра страны уже направлен соответствующий запрос. Эта мера, по мнению руководства министерства здравоохранения, будет способствовать снижению уровня преступности и сокращению числа бездомных в Тель-Авиве.



Из-за царящей в стране политической неопределенности в тель-авивском муниципалитете скептически оценивают шансы новой межминистерской рабочей группы на успех. «Решение о ее создании будет утверждено переходным правительством», — подчеркнул мэр города Рон Хульдаи, отвечая на вопрос о своих надеждах в этой связи. Высокопоставленный источник в муниципалитете отметил, что деятельность межминистерской рабочей группы сможет принести плоды только после формирования нового, устойчивого правительства.





Политические разногласия отрицательно сказались и на обсуждении проблемы бездомных в тель-авивской мэрии, состоявшемся на прошлой неделе. Социальные работники — сотрудники муниципалитета отказались принять участие в заседании комиссии по правам человека, посвященном этому вопросу.



Указание о бойкоте они получили от ближайшего окружения Рона Хульдаи вследствие апелляции, поданной членом городского совета Морией Шломит против разрушения сквера на улице Левински. Ассоциация защиты прав человека, по инициативе которой было созвано заседание, призвала юридического советника мэрии дать оценку случившемуся. «Муниципальные служащие должны защищать интересы общества, а не обслуживать мэра города», — подчеркивается в заявлении ассоциации. Пресс-служба муниципалитета в ответ сообщила, что социальные работники отсутствовали на заседании комиссии «по ошибке», отметив, что они, в принципе, не были обязаны в нем участвовать.



Трое бездомных умерли в течение месяца



По данным министерства соцобеспечения, в 2019 году в Тель-Авиве умерли 16 бездомных (в 2018 году – 8, в 2017 – 14, в 2016 – 8). В январе наступившего года в Тель-Авиве умерли три бездомных наркомана, обитавших в квартале Неве-Шаанан и его окрестностях. Один из них состоял на учете муниципалитета, двое других были знакомы только правоохранительным органам. По данным медицинских служб, причиной их смерти стала наркозависимость и связанные с ней заболевания. Один из скончавшихся был репатриантом из Украины, другой – гастарбайтером из Молдовы, третий – нелегальным иммигрантом из Судана. «Я звал его к себе домой, но он не хотел, — рассказал брат умершего суданца. – Никто не сумел ему помочь».





Пресс-служба тель-авивского муниципалитета сообщила: «При поступлении сообщения о смерти бездомного мы обращаемся в полицию за информацией о личности умершего и обстоятельствах его кончины. Если полиция не предоставляет нам этих сведений, мы обращаемся в Институт судебной медицины. Мы в любом случае стараемся получить информацию об обстоятельствах смерти бездомного. Нам ничего неизвестно о том, что полиция обязана докладывать о подобных происшествиях муниципальным властям. Несмотря на это, полиция всегда сообщает нам о случаях смерти бездомных на улицах города».



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