Февраль 22nd, 2020

Боевики снова пытались прорваться на позиции ВСУ

В ночь на 22 февраля в Луганской области диверсионно-разведывательная группа незаконных вооруженных формирований совершила попытку прорыва через линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил.

«Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское», — сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Подразделения Объединенных сил обнаружили ДРГ, открыли огонь и отбили атаку.

Отмечается, что в результате столкновения ДРГ понесла потери и при отступлении оставила на поле боя тело погибшего боевика.