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Запас хода нового электрокара Маска превзошел прогноз — 507 километров

Министерство энергетики США заявило, что запас хода Tesla Model Y без подзарядки — 507 километров. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Запас хода нового электрокара Маска превзошел прогноз - 507 километров
Как отмечает портал Autoblog, в компании Илона Маска сначала обещали запас хода нового электрокара в 450 километров. Однако, конечный результат стал лучше ожиданий.

Ранее основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что электрокар Model S уже имеет запас хода в более чем 630 км.

Как сообщалось в СМИ, компания Tesla может начать поставки новой модели электрокара Tesla Model Y уже в феврале этого года.

Category: Наука, Новости ﻿
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