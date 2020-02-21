Февраль 21st, 2020

Запас хода нового электрокара Маска превзошел прогноз — 507 километров

Министерство энергетики США заявило, что запас хода Tesla Model Y без подзарядки — 507 километров. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечает портал Autoblog, в компании Илона Маска сначала обещали запас хода нового электрокара в 450 километров. Однако, конечный результат стал лучше ожиданий.



Ранее основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что электрокар Model S уже имеет запас хода в более чем 630 км.



Как сообщалось в СМИ, компания Tesla может начать поставки новой модели электрокара Tesla Model Y уже в феврале этого года.