Февраль 21st, 2020

Юрий Антонов отпраздновал 75-ти летие

Знаменитый советский певец и композитор в феврале празднует свой очередной юбилей. Много лет назад он являлся популярнейшим композитором и исполнителем.Каждая его песня становилась хитом. Он давал огромное количество концертов,собирая при этом стадионы.

Сейчас только преданные поклонники знают его новые песни. Но,тем не менее,он все еще пользуется популярностью.

В честь своего юбилея Антонов дал обширное интервью ,в котором рассказал о своей личной жизни.

Певец был успешен не только в творчестве, но и любви. По словам артиста, женщины сами делали первый шаг, чтобы познакомиться с ним. Безусловно, Юрий Антонов был любимцем дам.

Между тем женат он был трижды, но все эти браки окончились разводами. Примечательно, что бывшие жены Юрия Антонова в настоящее время живут за границей: по некоторым данным, одна – в Нью-Йорке, другая – в Загребе, третья – в Париже. Кстати, именно в третьем браке у Юрия Антонова родилось двое детей: дочь Людмила и сын Михаил. Наследница живет во Франции с матерью, а наследник – в Москве.

О детях Антонов говорить не захотел. На вопрос журналиста о сыне ,он ответил словами из известной песни:»Не сыпь мне соль на рану…»