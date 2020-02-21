Февраль 21st, 2020

Японские ученые создали переводчик с «кошачьего» языка

Японская компания, которая недавно создала электронный переводчик с «собачьего», на этот раз снова решила удивить мир и разработала устройство, позволяющее понимать мяуканье кошек. Совместно со специалистами Японского института акустики специалисты компании разработали кошачий электронный переводчик, который помещается на ладони.

Он снабжен совмещенным с микрофоном экраном на жидких кристаллах, на котором появляется письменный перевод звуков, издаваемых кошками. Для словарного запаса использовались образцы мяукания сибирских и американских короткошерстных пород кошек, и, кроме того персов.

Переводчик способен распознавать в общих чертах кошачьи эмоции в каждом звуке, сообщая человеку, когда кошка испытывает удовольствие, раздражение или безразличие.

Были определены наиболее типичные варианты звуков, которые аппарат превращает в короткие фразы: «Надоело!», «Отлично!», «Очень приятно» и т. д.

Переводчик помещается в небольшой сумочке и стоит чуть более 100 долларов.