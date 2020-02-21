Февраль 21st, 2020

Виктор Павлик женится в очередной раз

В начале лета украинский шоу-бизнес ожидает интересное событие-свадьба Виктора Павлика.

54-х летний музыкант берет в жены своего менеджера 25-ю Екатерину Репьяхову. История их любви уже успела ознаменоваться несколькими скандалами связанными с бывшей женой Павлика и дележкой имущества. Новоиспеченная невеста позволяла себе обвинять женщину во вранье и жадности и активно вмешивалась во все семейные дела певца.

За это Екатерина получила немалую долю негатива на свою страницу.

Теперь она запостила фото из свадебного салона,где занималась примеркой платья.

Девушка решила показать, какие платья успела примерить. Так, она призналась, что ей понравилось сразу пять образов. Отвечая на вопросы в инстаграм-сторис, Екатерина анонсировала, что примерит сразу два наряда невесты. Кроме того, фолловеры поинтересовались, сколько стоят платья, которые присматривает для церемонии девушка. Как заверила возлюбленная певца, стоимость одного из них составляет около двух тысяч долларов – почти 50 тысяч гривен.