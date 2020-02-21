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В израильской армии создадут спецподразделение для борьбы с «иранской угрозой»

в центре начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави (архивный кадр) Фото: mivzaklive.co.il

В израильской армии создадут специальное подразделение, которое займётся планированием военной стратегии и координацией действий в свете иранской угрозы, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

«Еще одно изменение, которое вступает в силу в свете возникающей угрозы со стороны Ирана, — это создание нового подразделения во главе с офицером в звании бригадного генерала. Подразделение будет уделять больше внимания военной стратегии и сконцентрируется на разработке и планировании военной кампании на иранском направлении. Осуществление операций останется прерогативой главного штаба, который занимается этим и сегодня», — заявил официальный представитель армии полковник Зильберман.

Это новшество вводится в рамках изменений в структуре генштаба Армии обороны Израиля, которые были предложены начальником генштаба Авивом Кохави и одобрены министром обороны Нафтали Беннетом.

«Изменения продиктованы необходимостью укреплять обороноспособность Израиля в свете растущей угрозы со стороны Ирана, а также потребностью переориентировать армию на решение стратегических вопросов», — отмечается в сообщении израильских военных. Все изменения вступят в силу летом 2020 года.

Category: Израиль, Новости ﻿
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