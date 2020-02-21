В израильской армии создадут спецподразделение для борьбы с «иранской угрозой»
В израильской армии создадут специальное подразделение, которое займётся планированием военной стратегии и координацией действий в свете иранской угрозы, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
«Еще одно изменение, которое вступает в силу в свете возникающей угрозы со стороны Ирана, — это создание нового подразделения во главе с офицером в звании бригадного генерала. Подразделение будет уделять больше внимания военной стратегии и сконцентрируется на разработке и планировании военной кампании на иранском направлении. Осуществление операций останется прерогативой главного штаба, который занимается этим и сегодня», — заявил официальный представитель армии полковник Зильберман.
Это новшество вводится в рамках изменений в структуре генштаба Армии обороны Израиля, которые были предложены начальником генштаба Авивом Кохави и одобрены министром обороны Нафтали Беннетом.
«Изменения продиктованы необходимостью укреплять обороноспособность Израиля в свете растущей угрозы со стороны Ирана, а также потребностью переориентировать армию на решение стратегических вопросов», — отмечается в сообщении израильских военных. Все изменения вступят в силу летом 2020 года.
Leave a Reply