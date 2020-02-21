В израильской армии создадут спецподразделение для борьбы с «иранской угрозой»

В израильской армии создадут специальное подразделение, которое займётся планированием военной стратегии и координацией действий в свете иранской угрозы, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

«Изменения продиктованы необходимостью укреплять обороноспособность Израиля в свете растущей угрозы со стороны Ирана, а также потребностью переориентировать армию на решение стратегических вопросов», — отмечается в сообщении израильских военных. Все изменения вступят в силу летом 2020 года.