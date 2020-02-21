Февраль 21st, 2020

Ученые объяснили, что делает мозг во время сна

Ученые объяснили, что делает мозг во время сна. В Калифорнийском университете нейрофизики опубликован доклад о работе человеческого мозга во сне.

О том, что во время сна восстанавливается весь наш организм,знают все. Пока мы спим, наше тело занимается починкой самого себя и детоксикацией.



А что же происходит с мозгом в это время?

Сон влияет на умственные, эмоциональные и физические показатели организма. Было проведено множество экспериментов, в результате которых ученые пришли к единому мнению, что

— во сне мозг анализирует и «раскладывает по полочкам» информацию, полученную во время бодрствования;

— во сне мозг подбирает наиболее простые пути решения задач, поставленных во время бодрствования.

Вся кровь, поступающая в мозг во время сна, идет на восстановление мышечной ткани: в фазе глубокого сна головной мозг посылает спинному мозгу команду остановить работу двигательных нейронов. На некоторое время тело становится буквально парализованным, поэтому бегая и совершая различные действия во сне, в реальности вы остаетесь неподвижны.

В фазе быстрого сна кровь приливает к отделам мозга, ответственным за память и эмоции.

Невролог Майкен Недергаард считает, что сон необходим в первую очередь для очищения организма (и мозга в том числе), и только потом — для анализа информации. «Мозг обладает ограниченным количеством энергии, и похоже, что он должен выбирать между двумя различными функциональными состояниями — бодрствованием или сном (очисткой)».

В 2012 году Майкен Недергаард со своей командой исследователей открыли так называемую глифматическую систему.

Ее суть состоит в том, что клетки мозга во время сна «съеживаются», благодаря чему в веществе мозга появляется больше пространства. Пустоты заполняются жидкостью, которая затем выносит из мозга токсины.

Ученые пришли к выводу, что именно для этой функции «сжатия клеток» и нужны фазы сна — медленная и быстрая. Вероятно, во время медленной фазы мозг сжимается-разжимается, чтобы вывести вредные вещества, а затем на время переходит в быструю фазу, чтобы «оценить» окружающую обстановку. Смесь информации из окружающей обстановки и остаточной памяти от бодрствования создает сновидения.

Многие дегенеративные заболевания, ведущие к утрате клеток головного мозга (например, болезни Альцгеймера и Паркинсона) сопровождаются формированием в сосудах мозга бляшек, состоящих из токсичных белков. Поэтому очищение межклеточного пространства мозга играет очень важную роль.