Ученые нашли окаменевшего жаворонка, которому 46 тысяч лет!

Исследователи нашли хорошо сохранившиеся останки птицы в районе Белой горы на северо-востоке Сибири в 2018 году. Ученые из Центра палеогенетики в Швеции изучили находку и теперь опубликовали результаты своих исследований в научном журнале Communications Biology. Анализ показал, что это самка рогатого жаворонка, ее возраст — 46 тыс. лет.

Генетический анализ показал, что птица принадлежала к популяции, которая была общим предком двух видов рогатых жаворонков, живущих сегодня: один из них обитает в Сибири, а второй — в степях Монголии. Ученые отмечают, что это открытие поможет им понять, как происходит развитие подвидов птиц.

Официального названия птице пока не присвоили, но исследователи называют ее Icebird. Они установили, что особь умерла ненасильственной смертью, и ее останки практически мгновенно покрылись льдом.

В будущем исследователи хотят составить карту полного генома 46-тысячелетнего жаворонка и сравнить его с геномами всех подвидов рогатых жаворонков. «Новая лабораторная база и интеллектуальная среда в Центре палеогенетики, несомненно, помогут в проведении этих анализов», — отмечает один из исследователей Лав Дален.

Ученые Центра палеогенетики имеют доступ ко многим образцам из аналогичных находок из того же участка в Сибири. Среди них — щенок, которому 18 тыс. лет, исследователи до сих пор изучают его, чтобы понять относится он к волкам или к собакам. Исследователи сообщали, что в ближайшее время будет составлен научный план изучения находки. Мумию изучат морфологи, анатомы, гистологи, генетики и другие специалисты.