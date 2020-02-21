Февраль 21st, 2020

Ученые исследуют странные «подводные» озера в океанах

Ученые исследуют странные «подводные» озера в океанах — странный феномент, когда на некоторой глубине в океане формируется вода другой плотности.

В океанах тоже есть свои озера. Звучит как парадокс, но они вполне реальны. Правда, чтобы увидеть их, придется отправиться прямиком на дно.



Такие озера, со своими берегами и собственной экосистемой, образуются из крупных областей сверхсоленой (содержание соли в 5 раз превышает океанический уровень) воды. Берега образуются вокруг таких скоплений. Соль придает озеру иную плотность и океаническая вода никак не смешается с «озерной». Больше всего таких аномальных озер расположено в Мексиканском заливе. Смельчаки-фридайверы облюбовали один из самых больших ареалов соленой воды — озеро занимает пространство в 20 километров.