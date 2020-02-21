Февраль 21st, 2020

Седокова удивила новым имиджем

Популярная российская певица и телеведущая Анна Седокова постоянно сообщает своим поклонникам обо всех изменениях в своей личной жизни. Ее страница в Истаграм-одна из самых активных и посещаемых. Фаны проинформированы буквально обо всем- что было на завтрак,какие планы на день и что будет Аня делать вечером.

Потому,естественно,такая важная новость ,как смена прически не могла остаться не замеченной.

На фото видно,что Седокова перекрасилась из рыжего в русый,что сделало образ более мягким и свежим.Также девушка состригла челку. Но тут мнения фанатов разделились.

«Челка — это ужас», «Без челки было лучше», «Возраста добавила челочка», «Без челки круче, но для весенних перемен вполне», — написали ей в комментариях.



