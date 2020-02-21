Февраль 21st, 2020

Россия помогает Трампу остаться на второй срок — NYT

Россия снова начала тайную кампанию по вмешательству в президентские выборы США, чтобы помочь переизбраться нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на пять источников пишет The New York Times.

NYT сообщает, что 13 февраля представитель американской разведки Шелби Пирсон на брифинге рассказала законодателям о выводах разведсообщества США, и они однозначны: Кремль уже начал влезать в предвыборные расклады 2020 года, а его цель якобы состоит в том, чтобы Трамп остался у власти

Республиканцы в разведкомитете Конгресса «обезумели» от такой информации и заявили, что это вздор, говорит один из источников. Однако в итоге конгрессмены обеих партий призвали разведчиков показать им материалы, по которым сделаны такие выводы. Когда это будет сделано, не уточняется.

Один из источников сообщил: после этого брифинга Трамп отчитал уходящего с поста и. о. директора Нацразведки США Джозефа Магуайра за то, что тот позволил ему состояться. На замену Магуайру пришел Ричард Гренелл.