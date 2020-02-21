Февраль 21st, 2020

Оззи Осборн страдает от невыносимой боли

Год назад ,когда всемирно известный музыкант упал и травмировался у себя дома,у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

В одном из интервью Оззи признался ,что чувствует боль круглосуточно и вынужден принимать сильнодействующие лекарства. В 2003 году он уже имел травму шеи ,когда упал с квадроцикла. Тогда с помощью длительного лечения удалось добиться неплохих результатов и Осборн мог вести полноценную жизнь.

Но при падении он опять повредил тот же травмированный участок,что спровоцировало жуткие боли.

«Если бы можно было выбирать между болезнью Паркинсона и чертовой шеей, я бы выбрал Паркинсона, ведь я уже год ничего не могу делать», – признался артист.

Также певец признался, что в течение последнего года он боролся с инфекцией в руке, пневмонией и перенес операцию после того, как упал. Теперь его шея, спина, руки и плечи болят круглосуточно, поэтому ему приходится принимать много обезболивающих.

