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Настю Каменских не узнали фанаты.

нкаменскихИзвестная украинская певица Настя Каменских обладает яркой внешностью и очень любит наряжаться. Поклонники привыкли видеть ее в красивых платьях,часто довольно откровенных и сексуальных.

Но не так давно на ее странице в Инстаграм появилось фото,которое ,сначала,даже ввело поклонников в заблуждение. Многие подумали,что это не Настя,а другая девушка.

На фото фаны увидели Каменских в черных лосинах,черном свитшоте и кепке с пантерой. Образ получился не совсем в стиле Каменских,хотя выглядел довольно гармоничным.

Видимо,приближение весны и желание перемен побудило девушку сменить имидж.

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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