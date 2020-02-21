Февраль 21st, 2020

Настю Каменских не узнали фанаты.

Известная украинская певица Настя Каменских обладает яркой внешностью и очень любит наряжаться. Поклонники привыкли видеть ее в красивых платьях,часто довольно откровенных и сексуальных.

Но не так давно на ее странице в Инстаграм появилось фото,которое ,сначала,даже ввело поклонников в заблуждение. Многие подумали,что это не Настя,а другая девушка.

На фото фаны увидели Каменских в черных лосинах,черном свитшоте и кепке с пантерой. Образ получился не совсем в стиле Каменских,хотя выглядел довольно гармоничным.

Видимо,приближение весны и желание перемен побудило девушку сменить имидж.