Февраль 21st, 2020

Мендель считает, что коммуникация власти с людьми по поводу эвакуированных была достаточной.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что власть сделала все возможное, а президент написал пост в соцсети для хорошей коммуникации с населением Новых Санжар, которое протестовало против размещения эвакуированных из Китая Украина в санатории их города.

На замечание, что когда президент или министр лично обращается к людям с официальным заявлением, тогда подобные настроения утихают, потому что есть доверие людей, Мендель ответила, что президент смог написать пост вчера и его транслировали везде на больших экранах.

«Я думаю, что мы прокомуницировали много. Вчера поехал туда премьер-министр, министр внутренних дел, министр здравоохранения сделала этот поступок и решила остаться на 14 дней. И это, в том смысле, чтобы показать людям, что я с вами и я не боюсь. и если я не боюсь, то вы тоже не должны бояться. Я думаю, что это был правильный шаг «.