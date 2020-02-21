Февраль 21st, 2020

Лобода заинтриговала фанатов очередным фото

Светлана Лобода ,популярная российская исполнительница,любит шокировать своих поклонников эпатажными и скандальными фотографиями. Она не боится показаться в неприглядном виде ,потому ее образы бывают очень интересными и провокативными.

На днях Светлана удивила фанов свежим фото,где она предстала в виде допрашиваемой. Допрос ведет Ксения Собчак. На Ксении форма,похожа на нацистскую.

В руках Собчак держит фото солиста группы Ромштайн,от которого Светлана Лобода ,по некоторым сведениям,родила ребенка.

В целом ,композиция получилась интригующей.