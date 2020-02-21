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Лобода заинтриговала фанатов очередным фото

лободаСветлана Лобода ,популярная российская исполнительница,любит шокировать своих поклонников эпатажными и скандальными фотографиями. Она не боится показаться в неприглядном виде ,потому ее  образы бывают очень интересными и провокативными.

На днях Светлана удивила фанов свежим фото,где она предстала в виде допрашиваемой. Допрос ведет Ксения Собчак. На Ксении форма,похожа на нацистскую.

В руках Собчак держит фото солиста группы Ромштайн,от которого Светлана Лобода ,по некоторым сведениям,родила ребенка.
В целом ,композиция получилась интригующей.

Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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