Февраль 21st, 2020

Копия отца: как сейчас выглядит сын покойного Люка Перри

Актеры знаменитого подросткового сериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210″ прославились на весь мир, и поклонники продолжают следить за их личной жизнью, фильмографией, а также интересуются, как выглядят их дети.

В начале марта 2019 года стало известно о том, что жизнь популярного актера Люка Перри оборвалась. Ему было 52 года…

Тогда много поклонников решило пересмотреть все эпизоды культового сериала, который принес известность парню в 1990-х. Хотя он сыграл в десятках лент, но у большинства зрителей его имя ассоциировалось только с «Беверли-Хиллз, 90210″.

Согласно деталям его завещания, все нажитое имущество досталось его совместным детям с Рэйчел Минни Шарп — 21-летнему сыну Джеку и 18-летней дочери Софи. Напоминаем, что пара была в браке с 1993 по 2003 год. За несколько лет до смерти актер познакомился с врачом Уэнди Мэдисон. Влюбленные даже собирались узаконить свои отношения, но их планам не суждено было сбыться.

Сейчас старшему сыну Люка- Джеку 22 года и он уже несколько лет занимается профессиональным рестлером под псевдонимом «Парень из джунглей». Он неоднократно говорил, что отец гордился его успехами на ринге и старался посещать все бои с его участием.