Февраль 21st, 2020

Китай напечатал 5 триллионов юаней, спасая экономику

Власти Китая резко увеличили вливания кредитов в экономику на фоне эпидемии коронавируса, парализовавшей логистические цепочки и погрузившей в «кому» производственные хабы.

Финансируемые ЦБ китайские банки китайские банки расчехлили кредитную «базуку», закачав в экономику беспрецедентный объем нового долга.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику Народного банка КНР, за январь в стране было выдано 3,49 триллиона юаней новых займов — рекордная сумма за все время доступной статистики.

Более широкий показатель суммарного социального финансирования (total social financing), учитывающий теневой банкинг и замаскированные кредитные продукты, за месяц подскочил на 5,07 триллиона юаней, также установив абсолютный рекорд.

В пересчете на доллары китайская экономика получила кредитный допинг в дозе 725 млрд долларов — сумму, сопоставимую в годовым ВВП таких стран, как Швейцария или Саудовская Аравия.

Ключевым каналом закачки новых денег стали муниципальные государственные облигации — их размещают правительства провинций КНР для финансирования инфраструктурных и других госпроектов, отмечает экономист ING Ирис Панг.

Выпуск таких бумаг резко ускорился еще в 2019 году из-за торговой войны с США и замедления экономического роста до минимальных с 1990х 6% в год. В январе эмиссия муниципального долга ускорилась в 4,5 раза год к году составила 761,3 млрд юаней.

Эмиссия денег сопровождается падением их стоимости. С начала года Народный банк Китая дважды снижал процентные ставки по операциям репо (с 2,5% до 2,4%), по среднесрочным (с 3,25% до 3,15%) и долгосрочным кредитам (с 4,15 до 4,05%), а также снизил норму обязательных отчислений в резервы (с 13% до 12,5%), освободив банкам 800 млрд юаней дополнительной ликвидности.

Это только начало, уверена Панг: в ближайшие месяцы нормативы резервирования будут снижены еще на 0,5 п.п., равно как и все процентные ставки центробанка.

Ступор экономики пришелся на крайне неудачный год, когда над рынком нависает шквал долга, который необходимо погасить или рефинансировать. По подсчетам Bloomberg, в этом наступает срок погашения облигаций китайских провинций на сумму 2 триллиона юаней. Это на 58% больше, чем в прошлом году, втрое выше 2017 года и 10 превышает средний уровень 2012-17 гг.

Все дает поводы нервничать за юань, ослабевший на 2% за месяц и пробивший отметку 7 юаней за доллар, предупреждают аналитики Deutsche Bank. По их прогнозу китайская валюта подешевеет до 7,05 юаней за доллар. Если эпидемия быстро не будет взята под контроль, есть риск обвала до 7,4 юаня, считают в ING.

В то время как денежная масса в Китае продолжает расти, международные резервы остаются примерно на одном уровне — 3,1 трлн долларов; в результате обеспеченность юаня ЗВР продолжает снижаться, делая его уязвимым, отмечает аналитик ЦМИ Сбербанка Николай Фролов.

С каждым годом все более реальной выглядит угроза «набега на резервы», говорит он: то есть спекулятивной атаки против юаня в расчете на то, что китайский ЦБ будет продавать валюту, чтобы удержать рынок под контролем.

«Сдерживать его с помощью валютных ограничений можно, но эти меры, во-первых, всё сложнее администрировать, а во-вторых, они могут замедлять экономический рост», — добавляет Фролов.

Хотя «печатный станок» китайского ЦБ работает без остановки, отгружая в систему свежую порцию кредитов каждый квартал, эффективность этой стероидной «накачки» неуклонно и резко снижается. Если в период 2007-09 гг на каждый доллар нового долга экономика КНР давала 0,65 центов нового ВВП, то за последние два года — лишь 0,34 цента, подсчитали аналитики Hoisington Management.

Этот процесс наблюдается во всем мире: в еврозоне измеренная таким образом эффективность долга за 10 лет упала на 13,5%, в Великобритании — на 14,5%, в США — на 5,6%, в целом по глобальной экономике — на 11,1%. Китай же стал «чемпионом» по спаду этого импульса — 38,2%.