Февраль 21st, 2020

Известный критик высказался по поводу брака Пугачевой и Галкина

Известный российский критик и журналист Сергей Соседов высказался о браке певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.

Так, в к интервью одному из изданий, критик заявил, что супруги видится очень редко.

По мнению Соседова, Галкин редко бывает дома из-за работы, однако Пугачева точно не скучает в одиночестве.

«Я думаю, что ей не скучно. К ней приходят друзья. Алина Редель — ее давняя подруга. Они-то с ней обсуждают, в нарды играют или, возможно, в карты. Алле скучать некогда. К тому же Макс ее радует, наверное, своими скетчами. С ним весело. Хотя видятся они, думаю, очень редко. Макс работает практически без перерыва. думаю, их отношения строятся именно на настроении. Да и дети скучать не дадут, даже если у них будет десять нянь «, — считает Соседов .