Февраль 21st, 2020

Известная советская актриса Наталья Фатеева попросила еды вместо цветов

Недавно журналистам стало известно,что любимица зрителей в прошлом,легендарная актриса Наталья Фатеева болеет ,живет одна,терпит нужду и не может самостоятельно передвигаться.

Женщина передвигается на костылях из-за артроза и перенесенной операции. Она заявила журналистам, что рада была бы принять цветы, но за ними некому ухаживать.

«Если захотите, самое лучшее — привозите еду, а не цветы», — сказала актриса.

Актриса объяснила, что ей трудно самостоятельно ходить в магазин.

Шесть лет назад артистка перенесла операцию в Израиле по замене суставов, но один из них не прижился.

Сейчас 85-летняя актриса постоянно лечится в подмосковных санаториях и реабилитационных центрах.