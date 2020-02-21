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Известная советская актриса Наталья Фатеева попросила еды вместо цветов

фатееваНедавно журналистам стало известно,что любимица зрителей в прошлом,легендарная актриса Наталья Фатеева болеет ,живет одна,терпит нужду и не может самостоятельно передвигаться.

Женщина передвигается на костылях из-за артроза и перенесенной операции. Она заявила журналистам, что рада была бы принять цветы, но за ними некому ухаживать.

«Если захотите, самое лучшее — привозите еду, а не цветы», — сказала актриса.

Актриса объяснила, что ей трудно самостоятельно ходить в магазин.
Шесть лет назад артистка перенесла операцию в Израиле по замене суставов, но один из них не прижился.

Сейчас 85-летняя актриса постоянно лечится в подмосковных санаториях и реабилитационных центрах.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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