Израильские врачи отделили голову девочки от позвоночника, чтобы спасти ей жизнь

Врачи из больниц «Шнайдер» и «Бейлинсон» работали 12 часов, отсоединяя и присоединяя обратно сосуды и нервы, чтобы спасти жизнь 9-летней девочке, зная, что в случае ошибки она навсегда останется парализованной. По словам руководителя операционной бригады, специалиста в области нейрохирургии позвоночника, профессора Эяля Ицхаека эта операция была одной из самых редких в мире.

Для проведения операции, в связи с ее беспрецедентной сложностью (до сих пор во всем мире проведено лишь несколько подобных вмешательств) была собрана большая команда врачей из больниц «Шнайдер» и «Бейлинсон»: нейрохирургов, отоларингологов, пластических и челюстно-лицевых хирургов и анестезиологов.

По словам проф. Эяла Ицхака, заведующего отделением спинальной хирургии больницы «Бейлинсон», возглавившего операционную бригаду и подготовившего план хирургического вмешательства, основная сложность заключалась в том, что опухоль занимала весь 2-й шейный позвонок (этот позвонок, называемый также axis, то есть ось, действительно является осью, благодаря которой человек может поворачивать голову из стороны в сторону – ред.). Эта область богата сосудами, идущими к спинному мозгу и стволу головного мозга. Так что в ходе операции сначала пришлось удалить с опухоли все кровеносные сосуды, обнажить спинной мозг и временно отсоединить его от позвоночника на участке между первым и третьим позвонками.

Таким образом, голова оказалась практически отделенной от тела. Соединение осуществлялось лишь при помощи металлической пластины, прикрепленной болтами к позвоночнику и основанию черепа.

Затем хирурги полностью удалили опухоль, распространившуюся почти до основания черепа, и поставили на место удаленного участка изготовленный в США методом трехмерной печати протез, соединивший позвоночник с черепом и прикрывший спинной мозг. Протез закрыли участком мышцы с артерией и веной для восстановления кровообращения спинного мозга. На последнем этапе операции девочке надели корсет, соединяющий череп с остальным телом. Работа заняла долгих 12 часов.

Родители юной пациентки очень волновались, так как знали, что операция очень сложная и опасная, но все завершилось успешно, за что они крайне признательны врачам. Девочка идет на поправку, ее уже перевели из отделения интенсивной терапии в хирургическое отделение детской больницы «Шнайдер». Таре еще предстоит длительный период реабилитации, но главная опасность осталась позади.

Источник: Nano News