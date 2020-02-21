Хасид, который дал отпор напавшему на дом раввина в Монси, не взял $20 тысяч от «сионистов»

Ультраортодоксальный еврей Йосеф Глюк, благодаря которому полиция оперативно задержала вооруженного мачете афроамериканца, 28 декабря ранившего в доме раввина в Монси пятерых человек, отказался от награды Антидиффамационной Лиги и Еврейской федерации Рокленда. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Графтон Томас

Глюк, оказавшись на месте кровавой резни, не растерялся и бросил стоявший рядом журнальный столик в голову нападавшего, в результате чего тот отступил и поспешно покинул место преступления. Йосеф Глюк не растерялся и бросился за ним, успев записать номер его автомобиля, в результате чего полиция быстро идентифицировала и задержала преступника.

Глюк сообщил телеканалу News12, что решил отказаться от награды от «сионистских организаций» после беседы со своим раввином, поскольку АДЛ и Еврейская федерация Рокленда не разделяют ценности и убеждения общины, к которой он принадлежит.

Раввин Глюка Довид Фельдман пояснил телеканалу, что АДЛ и Еврейская федерация, награждая Йосефа Глюка, готовили заявление о поощрении сионистской идеи еврейской самообороны, борьбы с нашими врагами, что противоречит нашей традиции».

«Я не готов продать свою душу за 20 тысяч долларов», — сказал Глюк News12. Однако, как отмечает Yeshiva World, эту сумму он все-таки получил. Ее собрали для него члены ультраортодоксальной общины, благодарные своему единомышленнику не только за достойное поведение в экстремальной ситуации во время нападения, но и за отказ от «сионистских денег». 20 тысяч долларов были торжественно вручены Глюку 13 февраля на многолюдном мероприятии в Вильямсбурге.

Ранее STMEGI сообщал, что Йосеф Глюк был награжден Сенатом штата-Нью-Йорк Медалью Свободы – высшей наградой штата.

https://stmegi.com/posts/77949/khasid-kotoryy-dal-otpor-napavshemu-na-dom-ravvina-v-monsi-ne-vzyal-20-tysyach-ot-sionistov/