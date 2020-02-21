Февраль 21st, 2020

Египтологи нашли возможную гробницу Нефертити

В гробнице египетского фараона Тутанхамона в Долине Царей обнаружили скрытую камеру, которая может быть местом упокоения его матери, царицы Нефертити. Она является одной из самых известных женщин Древнего Египта.

Нефертити правила страной в 1353-1336 годах до нашей эры. Место ее захоронения до сих пор не найдено. Археологи, обследуя гробницу, использовали георадар, чтобы не повредить хрупкие стены. Прибор указал, что в нескольких метрах от комнаты, где лежала мумия фараона, есть коридоры, ведущие в помещение шириной примерно 9,5 метров и высотой 180 см. Ученые давно предполагали, что Тутанхамон и Нефертити были похоронены рядом.

Царица при жизни имела огромное влияние, и ее последним пристанищем должна была стать именно Долина Царей. Кроме того, гробница Тутанхамона слишком мала для фараона. По мнению археологов, некоторые ее помещения были замурованы, и их до сих пор не удалось открыть. Возможно, в одном из них и находится мумия правительницы.

Георадар не показал, связано ли загадочное помещение с могилой Тутанхамона. Но они расположены на одной глубине, так что, вероятно, их прорыли в одно время. Напомним, захоронение Тутанхамона обнаружили в 1922 году. Это открытие вызвало сенсацию и до сих пор считается одним из крупнейших в египтологии. Но многие эксперты считают, что руководитель экспедиции Говард Картер не очень хорошо справляется со своей задачей — захвачен вывозом золотых сокровищ, он не исследовал все помещения до конца и мог «проглядеть» другую сенсацию.

Исследования с помощью георадара, по словам египтологов, не слишком надежны, но это — единственный способ узнать скрытые тайны гробницы, а не сверля исторические стены. Ученые намерены продолжать работу и раскрыть новые тайны древних фараонов.