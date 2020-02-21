Февраль 21st, 2020

Дональд Трамп недоволен выбором жюри на премии ОСКАР

Дональд Трамп принимает активное участие не только в политической жизни Америки,но и в других сферах развития страны.

Совсем недавно отгремела церемония вручения премии за достижения в киноискусстве ОСКАР. В результате голосования победителем стал фильм южнокорейского режиссера «Паразиты».

Это внезапно вызвало недовольство президента о чем он незамедлительно сообщил журналистам.

Победа досталась фильму из Южной Кореи. Что, ч*рт возьми, это было? У нас достаточно проблем с этой страной, с торговлей. И после всего этого мы признаем фильм южнокорейского режиссера лучшим? Разве это хорошо? Не знаю. Лучше вспомним «Унесенные ветром» или «Бульвар Сансет». Так много по-настоящему хорошего кино,

– заявил Дональд Трамп.



Так же досталось и актеру Брэду Питту. Президент заявил,что никогда не был поклонником творчества Питта.

«А что касается Брэда Питта – я никогда не был его большим поклонником. Он встал и произнес речь маленького мудрого парня. Маленький мудрый парень. Он маленький мудрый парень», – сказал Дональд Трамп.

