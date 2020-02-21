Февраль 21st, 2020

Дизайнеры выпустили накладные ягодицы с формами Кардашьян

Шведские дизайнеры решили наладить производство силиконовых шортов с формами известной модели Ким Кардашьян.

Ее пышные формы давно не дают покоя многим девушкам,которые стараются достичь такого же результата.

Для изготовления точной копии пятой точки Кардашьян ,дизайнеры изучили огромгое колличество фотографий и видеороликов. После чего была создана точная 3д копия оригинала.

В итоге получились силиконовые шорты. В обьеме,как и предполагалось -1м. Весом в три килограмма.

Теперь все поклонницы Ким смогут повторить любой из ее образов всего лишь надев шорты под платье.

В розничную торговлю товар поступит уже весной.