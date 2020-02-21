Бывший муж Памелы Андерсон снова женился

Расставшись с 52-летней Памелой Андерсон, пробывший 12 дней в статусе ее мужа 74-летний Джон Питерс, похоже, опять собирается наступить на те же грабли, в смысле пойти под венец — западные СМИ сообщили о его помолвке с возлюбленной Джулией Бернхайм.

С Андерсон Питерс, напомним, расстался всего три недели назад. Причем о своем решении разорвать отношения с актрисой он сообщил ей в смс, заявив, что брак его напугал (а ведь много лет о свадьбе с ней он просто мечтал!). В этой паре вообще, похоже, было принято обо всем договариваться по телефону — так, и Андерсон о своем желании выйти замуж за Джона написала ему в текстовом сообщении. Впрочем, говорят, и брака-то как такового все же не было (свадьбу тем не менее они все же сыграли): официально регистрировать свои отношения Памела и Джон не стали, поэтому и «развод» случился сразу же, а не как обычно это происходит у западных звезд — лишь спустя несколько лет после расставания.

Памела Андерсон и Джон Питерс

Тихо и мирно актриса и кинопродюсер не разошлись, хотя заявление Андерсон о расставании с мужем было довольно мягким.

Меня тронуло, как вы тепло отнеслись к моему с Джоном союзу. Мы были очень благодарны за вашу поддержку. Мы решили провести некоторое время раздельно, чтобы понять, что мы хотим от жизни и друг от друга. — сказала она.

А вот Питерс решил вынести сор из избы, заявив, что перед свадьбой сильно потратился на будущую жену, обновив ей гардероб и погасив ее долг в размере 200 тысяч долларов. При этом, по его словам, тогда он был помолвлен с другой женщиной (неизвестно, была это его нынешняя возлюбленная или нет), но «бросил все ради Пэм».

Я просто старый дурак,



— в сердцах сказал он и обвинил бывшую жену во лжи.

Джон Питерс и Памела Андерсон

Источники из окружения Андерсон его обвинения отрицают и говорят, что Питерс хотел во всем ее контролировать, а она мириться с этим не собиралась.

В общем, тут, как говорится, у каждого своя правда. Остается лишь пожелать молодым счастья и долгих лет совместной жизни.