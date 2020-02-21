Февраль 21st, 2020

Археологи увидели, чем питались люди 65 тысяч лет назад

Ученые нашли обугленные остатки различных растительных продуктов, возраст которых составляет от 65 до 53 тысяч лет. Древние продукты были открыты на севере Австралии. Внешне остатки похожи на куски древесного угля. Их обнаружили среди обломков древнего очага, на котором древние люди стряпали.

Эти фрагменты ученые открыли на месте стоянки под названием Маджедбебе. Это место считается самой древней точкой проживания австралийских аборигенов. Авторы исследования с помощью старейшин аборигенов смогли определить 10 различных видов растительных продуктов. Это удалось сделать путем анализа древесного угля, которое сохранилось до наших дней. В частности, среди древних продуктов были фрукты, орехи, пальмовые стебли, а также корни и луковицы.

«Нам удалось получить древесный уголь из старого слоя стоянки в Маджедбебе. Эти куски — это мусор, оставленный людьми, которые стряпали и делились едой 65-53 тысяч лет назад », — сказала автор исследования Анна Флорин из Университета Квинсленда в Астралии. «Они сохранились случайно. Эти куски объедков вступили в контакт с костром, на котором готовили. Из-за этого они стали древесным углем. Однако, это наиболее старые доказательства потребления растительной пищи людьми за пределами Африки и Ближнего Востока », — пояснила она.