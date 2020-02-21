Февраль 21st, 2020

Анджелина Джоли защитила сирийских беженцев

В последние несколько лет знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли куда больше внимания уделяет не своей актерской карьере, а гуманитарной работе: она является послом доброй воли ООН и занимается проблемами стран третьего мира, борется за права женщин и международное правосудие. К волнующим ее вопросам она пытается привлечь внимание и общественности, и высокопоставленных лиц: став летом прошлого года редактором журнала Time, она начала периодически публиковать в нем статьи, в которых и поднимает важные мировые проблемы. Свое новое эссе она посвятила сирийскому конфликту и рассказала о своем опыте общения с сирийскими беженцами.

Через несколько месяцев после начала сирийского конфликта в 2011 году я приехала на иорданскую границу ночью, где увидела, как ее пересекали контуженные сирийские семьи в полной темноте, чтобы избежать снайперского огня. Врач на пограничном посту рассказал мне о семье, которая приехала недавно. Они везли с собой раненого восьмилетнего сына и его ампутированную ногу — ее оторвало в результате воздушной атаки. Он умолял родителей взять ногу с собой в надежде, что ее можно будет пришить.

В то время я надеялась, что подобные истории заставят богатые и могущественные страны мира вмешаться и остановить насилие. Но сейчас, почти десять лет спустя, это кажется мне метафорой самого сирийского конфликта: искалеченное детство, необратимый ущерб, нанесенный светскому многонациональному обществу, и годы просьб о помощи, которые остались без ответа,

— пишет Джоли.

Она добавила, что бывала в сирийском регионе около 10 раз с тех пор, как там начался конфликт. И всякий раз, встречаясь с местными жителями, слышала от них просьбы рассказать о происходящем там всему миру.

Сначала семьи, с которыми я встречалась, были полны надежд. Они говорили мне: «Пожалуйста, расскажите людям, что с нами происходит», надеясь, что, как только правда станет известна, мир придет им на помощь. Но надежду сменили гнев и борьба за выживание: гнев отца, который держал своего ребенка передо мной, спрашивая: «Это террорист? Мой сын — террорист?» — и боль семей, которые ежедневно сталкивались с выбором, кто из их детей получит скудную пищу и лекарства,

— продолжает Джоли.

44-летняя актриса отметила, что многие страны, вместо того чтобы помочь Сирии, лишь нанесли ей еще больший ущерб, нарушив при этом устав ООН.

С 2014 года ООН не может сосчитать погибших в Сирии. По некоторым оценкам, погибло более полумиллиона сирийцев,

— пишет актриса.

Актриса призвала правительство США встать на защиту «невинных и тех, кто борется за свои права» и добиться прекращения огня и заключения мира.

Мы наблюдаем за жестокой развязкой войны в Сирии, как будто это имеет мало общего с нами. Но это не так. Мы должны использовать нашу дипломатическую силу, чтобы настаивать на прекращении огня и заключении мира путем переговоров для безопасного возвращения беженцев,



— заключила звезда.