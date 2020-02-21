Аналитик из Минобороны США признал вину в передаче информации в прессу

Аналитик по борьбе с терроризмом из разведки Министерства обороны в четверг признал себя виновным в информационной утечке секретных материалов об иностранных системах вооружения двум журналистам в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

31-летний Генри Кайл Фрезе признал себя виновным в окружном суде в Александрии (Вирджиния). Максимальное наказание, которое ему грозит – десять лет заключения. Приговор бывшему сотруднику Минобороны вынесут 18 июня, говорится в пресс-релизе.

«Фрезе нарушил доверие, оказанное ему американским народом, раскрыв секретную информацию, касающуюся национальной безопасности, для личной выгоды», — заявил Джон Демерс, помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности, добавив, что Фрезе «известил противников нашей страны о секретной информации, касающейся национальной обороны, поставив под угрозу безопасность страны».

Информация, которую Фрезе передал журналистам, появилась в как минимум восьми различных публикациях, основанных на пяти разных отчетах разведки, говорится в судебных документах.

Двое репортеров, которым аналитик передал информацию, были коллегами, причем, по данным ФБР, Фрезе «состоял в романтической связи» с одной из журналисток.

В сообщении Министерства юстиции не раскрываются ни имена журналистов, ни названия изданий, в которых они работали, однако в пресс-релизе уточняется, что репортеры работали в двух изданиях, входящих в один холдинг.

По некоторым сведениям, в материалах суда фигурирует имя Аманды Масиас, репортера по вопросам национальной безопасности телеканала CNBC. Кроме того, судя по всему, Фрезе передавал информацию Кортни Кубе, корреспонденту NBC по нацбезопасности. Оба телеканала входят в холдинг Comcast.

Масиас написала целый ряд статей, как собственных, так и в соавторстве с Кубе, в период времени, указанный в материалах суда. В статьях присутствуют ссылки на доклады американских спецслужб о системах вооружения, произведенных в Китае и в России.

Ни одной из вышеуказанных журналисток обвинения предъявлены не были. Масиас и Кубе пока не ответили на просьбы Reuters прокомментировать ситуацию