Февраль 21st, 2020

Алсу призналась, что покупала голоса для победы своей дочери в шоу

Весной 2019 года российский шоу-бизнес потряс грандиозный скандал. В финале шестого сезона детского вокального шоу «Голос. Дети» победу одержала дочь известной певицы Алсу — 11-летняя Микелли Абрамова. Многие зрители и участники проекту заметили, что девочка получила победу нечестным путем.

В конце концов было организовано целое расследование, которое показало, что часть голосов была «накручена», и победу Микелли аннулировали. Отметим, звездным наставником девочки была Светлана Лобода, которая в дальнейшем отказалась от участия в проектах. А недавно звездная мама Микелли, певица Алсу, в интервью призналась, что действительно покупала голоса для победы дочери в вокальном шоу. Однако, по словам артистки, сам Первый канал поощрял покупку голосов в определенном количестве. Эта информация шокировала поклонников проекта.

«Все сошлись на том, что сама система голосования была несовершенна. И все мы стали заложниками этой ситуации … Я признаюсь, что да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое поощрялась и разрешалась правилам Первого канала» , — заявила Алсу.

Кроме того, артистка агитировала своих подписчиков голосовать за дочь, воспользовавшись, следовательно, своим именем. Алсу и раньше говорила, что сожалеет об этом, однако еще раз отметила: уговорили представители Первого канала.

«Нам пришлось принять предложение продюсеров о том, чтобы я тоже фигурировала где-то на проект. Была сначала твердая позиция, мы не хотим афишировать, что это моя дочь. Продюсеры убедили, что в этом ничего нет, это классно, это же твоя дочь, у тебя такой положительный имидж, ну и девочка прекрасно поет, что тут такого? и мы согласились без каких-либо лишних мыслей «, — утверждает Алсу.

В то же время звезда считает, что 38 000 купленных голосов никак не повлияли на победу Микелли, ведь разрыв с ближайшим конкурентом составил около 80 тысяч голосов.