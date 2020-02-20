Февраль 20th, 2020

Здоровье сердца: наиболее популярные сердечно-сосудистые заболевания и их особенности

Мотор каждого человека — это сердце. К сожалению, время от времени он может барахлить. На это влияют различные факторы, начиная постоянным стрессом и заканчивая вредными привычками. При первых нарушениях работы сердца и тревожных симптомах, необходимо обратиться к специалисту. Кардиолог поставит верный диагноз и разработает эффективное схему лечения.

Гипертония

Мужчины и женщины, которые преодолели порог в 40 лет, попадают в группу риска такого заболевания, как гипертония. При нем наблюдается высокое давление, более 150 мм рт. ст. Данное состояние сопровождается рядом негативных симптомов:

головокружение;

тошнота;

головные боли;

кровь из носа.

Гипертония требует квалифицированного лечения. В противном случае могут возникнуть осложнения, такие как инсульт и инфаркт.

Инфаркт миокарда

Очень распространенным заболеванием является инфаркт миокарда. Это острое состояние, при котором в сердечную мышцу не поступает кровь или поступает, но в недостаточном объеме. Ввиду этого мышца перестает нормально выполнять свою функцию.

Инфаркт миокарда имеет ряд ярковыраженных симптомов. Основной из них — это боль, которая локализуется за грудиной. Она этот носит интенсивный характер и отдает в руки, шею, подбородок. Возникает она во время физической активности, а также при сильным эмоциональном волнении. В спокойном состоянии человек не испытывает дискомфорта.

При инфаркте миокарда человеку необходимо срочно вызвать скорую помощь. Пока она едет, необходимо дать таблетку нитроглицерина. В дальнейшем, если консервативное лечение не будет эффективным, пациенту может понадобиться операций, например шунтирование сердца в Киеве.

Инсульт

Кризисное состояние, при котором отмирают клетки мозга, — это инсульт. Возникает оно при нарушение мозгового кровообращения ввиду закупорки сосудов. В некоторых случаях может произойти разрыв сосудов и кровоизлияние в мозг. Инсульт сопровождается такими симптомами:

онемение отдельных частей тела;

ассиметрия лица;

спутанность сознания.

При инсульте необходимо в срочном порядке вызвать скорую. Данное состояние опасно для человека, так как может привести к параличу, потери памяти, коме и даже летальному исходу.

Таким образом, заболевания сердечно-сосудистой системы являются очень опасными. Чтобы их избежать, необходимо на регулярной основе проходить профилактические осмотры у кардиолога. Делать это необходимо, как минимум, один раз в год. Специалист поможет упредить развитие различных патологий.