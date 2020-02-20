Февраль 20th, 2020

Всемирно известная Кончита Вудс обьявила о положительном ВИЧ-статусе

Том Нойвирт – австрийский музыкант и певец, недавно раскрыл карты и рассказал журналистам, что в 2019 году ожидается выход его нового студийного альбома. При этом он также акцентировал внимание фанатов и музыкальную общественность, что с Кончитой Вудс уже покончено, ведь этот образ уже смог обеспечить ему славу и популярность.

Но не только выход нового альбома и новости о расставании с эпатажным образом шокировали общественность и поклонников музыканта. Певец из Австрии в марте 2019 года заявил, что тест на ВИЧ-статус оказался положительным и теперь ему всю жизнь придется жить и работать с этим устрашающим диагнозом. Певец написал о своем состоянии в профиле в «Инстаграм», чем вызвал буквально шквал комментариев от соболезнующих фанатов.

Стоит отметить, что о своем заболевании Нойвирт не узнал внезапно и для него эта новость не была шокирующим открытием. Том обнаружил наличие ВИЧ-инфекции при сдаче анализов еще много лет назад. Однако музыкант утверждает, что раскрывать свой диагноз он не желал. Его мотивы вполне можно понять и принять, ведь публичное заявление о наличии неизлечимой болезни может кардинально изменить отношение людей к человеку.