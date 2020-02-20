Февраль 20th, 2020

В Украину прибыли эксперты МВФ

В Украину прибыли эксперты Международного валютного фонда для проведения консультаций относительно будущей программы сотрудничества ммиж Украиной и МВФ. Миссия экспертов начала свою работу.

Об этом сообщили в официальном представительстве МВФ в Украине.

18 февраля в МВФ сообщили, что отправили в Украину миссию экспертов, которая должна обсудить технические детали сотрудничества.

В то же время накануне закончилась предыдущая программа сотрудничества Украины и МВФ stand-by, которая длилась 14 месяцев. За время программы Украина получила от МВФ один из трех предусмотренных траншей. Размер транша составил 1,4 миллиарда долларов, а общий размер программы финансирования должен составить до 3,9 миллиарда долларов.

7 декабря 2019 гола Украина и Международный валютный фонд договорились о начале новой программы сотрудничества, подписав Staff Level Agreement — предварительное согласие, которая означает намерение МВФ заключить кредитную программу с Украиной. Общая сумма финансирования должен составить около 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.

Окончательно утвердить новую программу между МВФ и Украиной имеет Совет директоров МВФ. Однако пока этого не произошло. Одной из причин этого называют то, что Украина не выполнила предварительных требований МВФ. Среди них — принятие закона, который должен не допустить возвращения ПриватБанка прежним владельцам. Также МВФ хочет, чтобы Украина создала рынок земли.