Февраль 20th, 2020

В пирамиде Хеопса ученые обнаружили тайное помещение с древними свитками

Специалисты обнаружили в пирамиде Хеопса тайную комнату, которая заполнена неизвестными науке древними кувшинами с пергаментными свитками и другими ценными артефактами.

Сокровенное помещение расположено на нижнем уровне памятника архитектурного искусства Древнего Египта, а обнаружили его ученые совершенно случайно. Исследуя верхние этажи ученые почувствовали, что пол под ногами начала проседать. Спустившись ниже, археологи обнаружили закрытую комнату длиной 30 метров. Высота помещения была 2 метра, а само оно напоминало туннель, который заканчивается в центре сооружения.

Специалисты уверены, что Великая пирамида Гизы хранит в себе еще немало загадок, и некоторые туннели неизвестные до сих пор. Чтобы найти такие помещения ученые начали использовать современные технологии, среди которых метод зондирования на основе эмульсионных детекторов. Он позволяет изучить структуру объекта изнутри, не рискуя его разрушить.

Стоит отметить, что с начала нового тысячелетия ученые продолжают исследовать пирамиду Хеопса на предмет наличия в ней тайных ходов. Найденную комнату специалисты считают важнейшей находкой со времен прошлого века, тем более что она является хранилищем огромного количества исторических ценностей.