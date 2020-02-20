Февраль 20th, 2020

В Новых Санжарах зажгли шины. Люди протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая

Жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза в них эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

Как сообщил пресс секретарь полции Полтавщины:

«Ситуация на данный момент контролируется работниками полиции.

Жители Новых Санжар практически всю ночь блокировали проезжую часть населенного пункта. Выражают свой протест. Получили откуда информацию, что к ним будут заезжать лица из Китая -и они категорически против такого заезда. Они вышли на акцию протеста, перекрыв дорогу.

Утром, когда работники полиции попросили разблокировать дорогу, к сожалению, ситуациа была достаточно накаленной. Часть граждан проявили определенную агрессивность и отказались выполнять законные требования полицейских и вступили даже в схватку с полицейскими.

Из-за этого более 10 наиболее активных лиц были изъяты из толпы, с ними проведена соответствующая профилактическая работа. Они все идентифицированы. Людей предупредили, что дело нарушения закона они будут отвечать в соответствии с законом.

Однако на данный момент люди не расходятся, продолжается акция протеста. Правоохранители пытаются разъяснить людям вимгоы закондавства, также с людми спидллкуються органы местного самоуправления «.