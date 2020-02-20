В Израиле впервые раскопали храм библейского Ханнаана, уничтоженного богом

В исследовании, опубликованном в прошлом месяце, Гарфинкель и его соавторы впервые написали об обширных руинах ханаанского храма 12-го века до нашей эры, которые они обнаружили в национальном парке Тель-Лахиш, большом поселении бронзового века, расположенном недалеко от современного израильского города Кирьят-Гат.

В Израиле впервые раскопали храм библейского Ханнаана, согласно легендам, уничтоженного богом. Библейская Книга Иисуса Навина рассказывает о вхождении древних израильтян в Землю Обетованную после 40-летнего пребывания в пустыне. Теперь группа археологов во главе с профессором Йосефом Гарфинкелем из Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме и профессором Майклом Хазелем из Южного адвентистского университета в штате Теннесси открыла окно в ханаанское общество, которое населяло землю в ту эпоху.

Лахиш был одним из самых важных ханаанских городов в Эрец-Исраэль в средний и поздний периоды бронзовые века; его жители контролировали большую часть Иудейской низменности. Город был построен около 1800 года до н.э., а затем разрушен египтянами примерно в 1550 году до н.э. Он дважды восстанавливался и разрушался, окончательно сгинув примерно в 1150 году до н.э. Это поселение упоминается как в Библии, так и в различных египетских источниках и является одним из немногих ханаанских городов, сохранившихся до наших дней.

«Эти раскопки были захватывающими», — поделился Гарфинкель. «Лишь раз в 30 или 40 лет мы получаем возможность раскопать ханаанский храм в Израиле. То, что мы обнаружили, проливает новый свет на древнюю жизнь в регионе. Трудно переоценить важность этих результатов».

Планировка храма похожа на другие ханаанские храмы на севере Израиля, как, например, в Шхеме, Мегиддо и Тель-Хацоре. Передняя часть комплекса отмечена двумя колоннами и двумя башнями, ведущими в большой зал. Внутреннее святилище имеет четыре опорные колонны и несколько необрезанных «стоячих камней», которые могли служить изображениями божеств. Храм Лахиш отличается более квадратной формой и имеет несколько боковых залов, типичных для более поздних храмов, включая Храм Соломона.

В дополнение к этим археологичеким руинам, команда раскопала множество артефактов, включая бронзовые котлы, ювелирные изделия в стиле Хатор, кинжалы и топоры, украшенные изображениями птиц, скарабеев и позолоченной бутылки с надписью «Рамзес II» (один из самых могущественных фараонов Египта). Рядом со святая святых храма археологи нашли две бронзовые статуэтки. В отличие от крылатых херувимов в храме Соломона, лахские статуэтки изображают «богов-кузнецов».

Особый интерес представлял гончарный круг с выгравированным древним ханаанским письмом. Там появляется буква «самек», отмеченная вытянутой вертикальной линией, пересекаемой тремя перпендикулярными более короткими линиями. Это делает его самым старым из известных образцов буквы и уникальным образцом для изучения древних алфавитов.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216810