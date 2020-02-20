Февраль 20th, 2020

В Германии правый радикал застрелил девять человек в кальянных, убил мать и покончил с собой

19 февраля в Германии в двух районах города произошла стрельба. Около 10 часов вечера вооруженный преступник напал на посетителей кальянной «Midnight» в центре города. Свидетели говорят, что слышали восемь-девять выстрелов, сообщает агентство DPA. Затем нападавший уехал на автомобиле в район Кессельштадт, расположенный в двух километрах от первого места. Там он напал на посетителей кальян-бара «Arena Bar & Café».

Видео, снятое после стрельбы в Ханау

Нападавший убил в кальян-барах девять человек и ранил еще четверых, сообщили в полиции. По информации Bild, в первой кальянной погибли пять человек, среди них есть курды. Официально это не подтверждено, но, по данным DPA, погибли несколько иностранцев. Deutsche Welle сообщает, что трое погибших были выходцами из Турции, еще пятеро — из Северной Африки.

Подозреваемый убил свою мать и покончил с собой. Спустя семь часов после стрельбы полиция взяла штурмом его дом, который, судя по карте Bild, расположен недалеко от второй кальянной. На месте обнаружили тело подозреваемого, а также его 72-летней матери. В полиции сообщили, что не ищут других подозреваемых.

Власти Германии расценили нападения в Ханау как теракт. Министр внутренних дел Гессена Петер Бойт заявил, что преступник мог руководствоваться правоэкстремистскими мотивами. Преступление носит праворадикальный характер, поскольку большинство убитых — иностранцы, сказал министр внутренних дел Баварии (граничит с Гессеном) Йоахим Херман. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расизм и ненависть «отравляют» общество. Власти Турции, в свою очередь, осудили «расистское нападение».

В массовом убийстве подозревают 43-летнего жителя Германии, придерживавшегося правых взглядов. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. Издание Hessenschau пишет, что нападавший имел разрешение на оружие и занимался спортивной стрельбой. Немецкие СМИ приводят только имя и первую букву фамилии подозреваемого — Тобиас Р. Журналистка Independent Лиззи Дирден сообщила, что это Тобиас Ратьен (Tobias Rathjen). Такое имя было указано в его учетной записи в ютьюбе, которая сейчас удалена. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что, если первоначальная информация подтвердится, то это будет третье по счету убийство за год, совершенное крайне правым радикалом.

Преступник оставил 24-страничный манифест, сообщил основатель Международного центра изучения радикализации и политического насилия (ICSR) Петер Нойман. В своем обращении Ратьен нетерпим к иностранцам и призывает уничтожать страны с преимущественно мусульманским населением, используя евгенистические термины. Кроме того, Ратьен считал, что разведывательные службы следят за ним на протяжении всей его жизни.