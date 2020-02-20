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Умерла звезда Беверли-Хиллз Джанет Дюбуа

Умерла звезда Беверли-Хиллз Джанет Дюбуа

Причина смерти актрисы не сообщается. О недугах или проблемах в жизни звезды также ничего не известно.

В США скончалась актриса Джанет Дюбуа, известная по ролям в сериалах Скорая помощь и Беверли-Хиллз 90210.

Сообщается, что актриса умерла в возрасте 74 лет. Она якобы скончалась во сне в своем калифорнийском доме в Глендейле.

О том, кто обнаружил тело Дюбуа не сообщается. Также неизвестна причина смерти женщины. Сообщается, что ее смерть стала внезапной даже для семьи. Дюбуа не жаловалась на здоровье и не сообщала о каки-либо недугах.

Известно, что за несколько недель до смерти актриса не пришла на встречу с поклонниками.

В актерском списке Джанет Дюбуа также роли в фильме Ангелы Чарли 2: Только вперед и сериале — Добрые времена.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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