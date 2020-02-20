Февраль 20th, 2020

Ученые заявили, что алкоголь может улучшать память

По результатам нучных исследований, алкоголь, вопреки распространенному мнению, может быть полезен.. Если его употреблять в домашних условиях — он может улучшать память. Об этом сообщили специалисты из Эксетерского университета, пишет Scientific Reports.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы в возрасте от 18 до 54 лет. Все люди находились дома и им предлагали выучить новые слова с лишними буквами, которые очень похожи на настоящие. Одним людям дали употребить небольшое количество спиртного, а другие пили просто воду. В результате опыта выяснилось, что те, кто употребил алкоголь — смогли запомнить больше слов, а это значит, что они проявили больше способностей к обучению, чем те, кто были трезвыми.

По словам ученых, речь идет об употреблении алкоголя только в в малых дозах. В то же время, употребление алкоголя в больших количествах может ухудшить не только память, но и в целом состояние здоровья человека, сообщили они.