Ученые предлагают лечить эпилепсию канабисом

В Великобритании разрешили лекарства для людей с эпилепсией на основе каннабиса, сообщает ВВС.
Так, люди, больные тяжелой эпилепсией, смогут получить доступ к таким лекарствам с начала 2020 года.
Известно, что лекарство будут назначать взрослым и детям старше двух лет.
Клинические испытания показали, что раствор, содержащий каннабидиол, может уменьшить количество припадков до 40%.
Лекарства будут использовать для лечения двух редких, но тяжелых форм детской эпилепсии – синдрома Леннокса Гастаута и синдрома Дравета.
Стоит отметить, что в Великобритании насчитывается около 8 тысяч человек с такими формами эпилепсии.
Каннабидиол — не психоактивное вещество, было обнаружено в конопле среди других каннабиноидов. Он не вызывает эйфорических эффектов.
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